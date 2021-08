Acusados de tentativa de homicídio são presos em MS

Polícia Civil esclarece tentativa de homicídio tentado, identifica e prende suspeitos, após as informações de homem de 34 anos, encontrado caído em via pública, que estava inconsciente, com vários ferimentos contundentes na cabeça e laceração na região do pescoço. No hospital, verificou-se que a vítima estava em estado grave, inconsciente e necessitava de remoção para outro centro hospitalar.

De acordo a Polícia Civil, a partir do local, passou-se a reconstruir os passos da vítima desde a noite anterior. Foram identificadas testemunhas e obtidas imagens de sistemas de câmeras. Constatou-se, pela oitiva de testemunhas, que o telefone celular da vítima fora subtraído, uma vez que ao tempo que a vítima estava hospitalizada, inconsciente, houve utilização de seu aparelho para envio de mensagem a outras pessoas.

Com a evolução das investigações, chegou-se à informação de que uma mulher, de 19 anos, teria estado junto da vítima pouco antes de o jovem ser agredido. A mulher foi identificada na última quarta-feira (28) e, a partir de seu depoimento, verificou-se que o companheiro dela, um homem de 34 anos, em conjunto com um comparsa, de 18 anos, se desentenderam com a vítima, a quem agrediram com socos e pisões na cabeça, bem como agressões com uma garrafa de vidro quebrada, o que provocou as lesões contundentes e laceração no pescoço da vítima.

Ambos os indivíduos apontados como autores foram identificados e localizados. Uma vez interrogados, admitiram a prática do delito, bem como que, após o fato, subtraíram o telefone celular da vítima e o repassaram a terceiro indivíduo, um jovem, de 18 anos, o qual também foi localizado. Apresentados à autoridade policial, e após o interrogatório, sobreveio representação pela prisão preventiva, medida deferida pelo Poder Judiciário. O indivíduo receptador responderá pela receptação e por tráfico ilícito de drogas.