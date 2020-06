Acusado de matar investigadores da Derf morre em confronto

Tamanho do texto

Divulgação Ozéias Silveiras Morais, de 44 anos

Acusado de matar os policiais civis Antônio Marcos Roque da Silva, 39 anos e Jorge Silva dos Santos, 50 anos,o acusado Ozéias Silveiras Morais, de 44 anos, apontado como autor dos tiros morreu em confronto com a polícia. Ele fugiu do local e foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (10), no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

A morte dos policiais ocorreu no fim da tarde de terça-feira (09). Eles estavam investigando crimes de roubos e furtos de celulares e, durante o transporte dos suspeitos, foram baleados na cabeça e na nuca. Após o crime, a dupla fugiu em um veículo Honda HR-V. Willian Duarte Cormelato, foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

Em nota a Polícia Civil informou que Antônio está na polícia desde 2006 e Jorge desde 2002, ambos lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF). uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quarta-feira (10) na Delegacia Geral da Polícia Civil.