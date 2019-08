Acusado de matar homem a facadas é preso

Divulgação/Polícia Civil Arma utilizada no crime

Francisco Talescio Melo, 56 anos, foi assassinado na madrugada de segunda-feira (26), em sua casa no centro de Selvíria. O acusado do crime, Marcio Paula Craus Júnior, 21 anos, foi preso pela Polícia Civil, em ação que contou com o apoio da Polícia Militar.



A vítima encontrou com o acusado em um bar da cidade, onde permaneceram por algum tempo ingerindo bebidas alcoólicas. De acordo com a assessoria, em seguida, os dois saíram juntos e foram para a casa de Francisco, onde além de beber fizeram uso de drogas.



Em dado momento a vítima e o acusado tiveram um desentendimento porque Francisco queria manter relações sexuais com Márcio. Alterado, ele pegou uma barra de ferro e desferiu golpes na cabeça da vítima, que na sequência ainda foi atingida no peito por quatro facadas. Em seguida o criminoso fugiu. Uma operação conjunta com a Polícia Militar foi montada para capturar o acusado, que foi localizado e preso em uma prainha do rio Paraná, no município de Ilha Solteira, no interior de São Paulo.



Conforme o delegado Roberto Guimarães, responsável pelo caso, as investigações tiveram início imediatamente e de forma bastante rápida o responsável pelo crime foi identificado pela Polícia Civil, que ainda apreendeu a barra de ferro e a faca utilizadas para matar a vítima. Após ser autuado, o acusado foi colocado à disposição da Justiça.