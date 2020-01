Acusado de furto em frigorífico é preso

Suspeito de furto ocorrido no Frigorífico JBS, por volta das 3 horas da madrugada, da última terça-feira (27) foi preso.

Segundo a polícia o suspeito invadiu as dependências do Frigorífico JBS, arrombando uma das portas de acesso ao local, e subtraiu duas caixas de carne que estavam na câmara fria, totalizando 50 quilos de carne. O homem furtou também um casaco na cor azul com a marca do frigorífico. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança.

Após o fato ter sido registrado na 1ª DP, os investigadores da unidade iniciaram diligências e identificaram o responsável. Foi feita a recuperação de parte dos produtos furtados, o casaco e uma peça de carne, que estavam escondidos na residência do suspeito.

O homem confessou o crime e informou que escondeu o resto da carne no matagal próximo ao frigorífico. Ele foi interrogado e liberado para responder ao crime em liberdade.