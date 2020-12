Acusado de feminicídio é encontrado morto

Divulgação/PMCG Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande

Wantuir Sonchini da Silva, de 43 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feria (08),nas margens da BR-262, na região de Ribas do Rio Pardo. Ele é acusado de matar Fabiana Lopes dos Santos, de 37 anos, com 19 facadas, no Parque Lageado em Campo Grande. A morte de Wantuir é tratada como suicídio.



De acordo com as investigações iniciais a vítima possuía medidas protetivas contra seu ex marido, que estava detido desde 2018 e havia sido colocado em liberdade no mês de setembro de 2020.



De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da Capital, em boletim de ocorrência registrado em novembro deste ano, ela chegou a relatar que havia se reaproximado do suspeito em razão dos filhos do casal, mas quando o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada. Na ocasião, ela disse que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas.



O suspeito responde a processos anteriores por delitos em contexto de violência doméstica e chegou a ser julgado pelo crime de homicídio qualificado que vitimou Alzair Bernardo Lopes, mãe da vítima da noite de ontem, no ano de 2018. Ele está foragido e a polícia civil continua em diligência no intuito de localiza-lo.