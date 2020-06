Acusado de estupro é preso no interior de MS

Divulgação/Polícia Cívil Delegacia de Ribas do Rio Pardo

O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e um sargento da Polícia Militar prenderam um homem de 57 anos, condenado por ter praticado o crime de estupro de vulnerável, na última quarta-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, o autor cometeu o delito no ano de 2014. Na época, a vítima, uma menina de apenas 8 anos de idade, que era neta do réu, foi passar as férias escolares na casa de seus avós, em uma fazenda do município. Consta que, em diversas ocasiões, o avô beijou a neta na boca e passou as mãos em suas partes íntimas.

Depois de investigações da Polícia Civil, o homem foi indiciado e posteriormente processado no âmbito penal. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, e a sentença transitou em julgado apenas neste ano de 2020. Há poucas semanas, saiu mandado de prisão em seu desfavor.

De posse do mandado, investigadores do S.I.G., juntamente com a Autoridade Policial e um Sargento da PM, realizaram diversas diligências para localização do paradeiro do suspeito. Ontem os policiais conseguiram prender o condenado em uma Fazenda, distante a mais ou menos 90 km do centro de Ribas, indo pela rodovia MS 357. Indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ele permanecerá custodiado em uma das celas da Delegacia, sendo que, nos próximos dias, será transferido a presídio em Campo Grande.