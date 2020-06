Acusado de estupro é preso em Aquidauana

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Acusado estava no veículo, possivelmente empreendendo fuga,

Um homem de 38 anos foi preso acusado de estupro pelo Setor de Investigações Gerais das Delegacias de Polícia Civil de Aquidauana e Anastácio. Caso aconteceu madrugada de quarta-feira (24). Mandado de prisão foi expedido pelo Juízo de Anastácio, sendo que o acusado já estava foragido.

Segundo a Polícia Civil, os agentes montaram uma estratégia para seguir a esposa do acusado e perceberam que havia um homem no veículo. Eles então, realizaram o acompanhamento até o Posto da PRF sentido Nioaque, local mais seguro para a abordagem.

O acusado estava no veículo, possivelmente empreendendo fuga, em razão da quantidade de alimentos e água mineral encontrados no veículo de sua esposa. Denúncias dão conta que a esposa do acusado, pastora da cidade de Aquidauana o auxiliava durante o tempo em que esteve foragido. A PRF prestou auxílio a polícia civil.