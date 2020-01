Ação conjunta tem apreensão de 125,3 Kg de cocaína

Divulgação/PRF Entorpecente estava dentro de caminhão

Mais uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Choque da PM/MS e a Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos da PC/MS (Defurv) apreenderam nesta quinta-feira (23) 125,3 Kg de cocaína escondidos no tanque de combustível de um caminhão, no município de Miranda.

Conforme a PRF, no km 602 da BR-262, os policiais abordaram um M.Benz/Ls, placas de Ribeirão Corrente (SP), atrelado a um reboque. Diante do nervosismo apresentado pelo condutor, um homem de 43 anos, uma vistoria minuciosa foi realizada nos veículos. Em dois tanques de combustível do cavalo-trator, foram encontrados 107 tabletes de cloridrato e 15 de pasta base de cocaína, totalizando 125,3 Kg do entorpecente.

O condutor confessou ter aceitado transportar a droga de Corumbá (MS) para Campo Grande. Ele disse também que receberia R$ 20 mil pelo transporte. Preso, a cocaína e os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil em Miranda.