Treinamento gratuito para manipulação de alimentos chegará em Campo Grande

Divulgação/ MSGOV

Foram abertas as inscrições para um Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos em Campo Grande. A ação é gratuita e acontece sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude.



A data para o evento é entre os dias 2 a 6 de março, das 8h30 às 11h30, na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532.



Segundo o subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira, a ação é promovida pela Prefeitura, o treinamento só foi possível graças ao trabalho em equipe com outras secretarias.





O Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos oferece 30 vagas para jovens acima de 15 anos e adultos.



Durante os cinco dias, o treinamento abordará temas como: Noções gerais sobre alimentos; Ação dos microrganismos sobre os alimentos; Conservação, manipulação e estocagem dos alimentos; Higiene pessoal, de equipamentos e materiais; Noções gerais sobre análise de riscos em pontos críticos de controle; Noções sobre parasitologia e transmissão de doenças pelos alimentos; Cuidados com insetos e roedores; Saúde dos trabalhadores; Análise laboratorial e outros assuntos pertinentes



As inscrições podem ser feitas gratuitamente, por ligação: 3314-3577, WhatsApp: (67)9.9155-0831; ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude.