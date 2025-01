Sebrae retoma atendimento presencial em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/Sebrae-MS A oficina é gratuita, as inscrições e informações no Local na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro

O Sebrae/MS retomou nesta segunda-feira (6) o atendimento presencial em suas unidades nas cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, após o recesso de fim de ano. Os serviços voltaram a funcionar com horários específicos para atender empreendedores em diversas demandas.

De acordo com Rodrigo Maia, gerente da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae/MS, o início do ano é um período de alta procura, especialmente entre microempreendedores individuais (MEIs). “Muitos buscam resolver questões como reenquadramento devido ao faturamento, emissão de guias do DAS e dúvidas relacionadas ao imposto de renda”, explicou.

Apesar da demanda presencial, grande parte dos serviços pode ser acessada on-line, facilitando o dia a dia dos empreendedores. O Sebrae oferece ferramentas como um aplicativo próprio para emissão de guias e o portal Empresas & Negócios do governo federal, que permite cadastro como MEI, destacou Maia.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 158 mil microempreendedores individuais cadastrados, segundo dados da Receita Federal. O MEI é uma categoria que permite faturamento anual de até R$ 81 mil e representa a maior parte do público que busca o Sebrae para regularização e informações sobre gestão de negócios.

O Sebrae também disponibiliza conteúdos gratuitos na modalidade EAD, abordando temas como Gestão Financeira e Marketing Digital. O atendimento presencial acontece das 8h às 17h em Campo Grande (sede e unidade Parati/Aero Rancho) e das 8h às 12h e das 14h às 17h nas demais cidades. Dúvidas também podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800.

---