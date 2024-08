Prazo final para inscrições no Processo Seletivo de Estágio Remunerado no TJMS é nesta quarta

Vivianne Nunes

Estudantes universitários interessados em estagiar na Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ou na comarca de Campo Grande têm até esta quarta-feira, 28 de agosto, para se inscrever no Processo Seletivo de Estágio Remunerado. As inscrições são realizadas exclusivamente on-line, através do portal da Universidade Patativa do Assaré. Os candidatos devem buscar pelo edital “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - TJMS - NÍVEL SUPERIOR/2024”.

As vagas disponíveis abrangem uma ampla gama de cursos, incluindo Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda e Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Há também reserva de vagas para candidatos com deficiência (10%), negros ou pardos (20%) e indígenas (3%), conforme as diretrizes do processo seletivo.

O processo de seleção consiste em uma prova objetiva on-line, que será aplicada em 1º de setembro, contendo 30 questões divididas entre língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. A prova tem caráter eliminatório e classificatório, sendo necessário atingir pelo menos 50% de acertos para ser considerado classificado.

Os gabaritos oficiais e a lista de classificação preliminar serão divulgados em 6 de setembro no site da Universidade Patativa do Assaré. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 855,50 por mês, além de um auxílio-transporte no valor de R$ 209,00, totalizando uma remuneração mensal de R$ 1.064,50.

O estágio oferece aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática em suas áreas de formação, além de permitir o convívio com a rotina do Poder Judiciário. A administração do TJMS, liderada pelo Desembargador Sérgio Fernandes Martins, destaca a importância de incentivar e investir na formação desses futuros profissionais, que são essenciais para a diversificação e o fortalecimento das áreas de atuação do Tribunal.