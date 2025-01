Eldorado Brasil encerra hoje inscrições para estágio em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

As inscrições para o programa de estágio da Eldorado Brasil, vão até o dia 06 de janeiro de 2025

Estudantes interessados em iniciar o ano com um estágio têm até esta segunda-feira (6) para se inscrever no programa Super Talentos, oferecido pela Eldorado Brasil Celulose. As inscrições estão abertas para vagas nas cidades de Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP).

O programa tem duração de 12 meses e oferece uma série de benefícios, como mentoria individual, trilha de aprendizagem estruturada, experiências práticas no dia a dia da empresa e chances de efetivação ao final do estágio.

Podem participar estudantes de diversas áreas, como Engenharias, Administração, TI, Ciências Contábeis, Economia, entre outras, que estejam no penúltimo ou último ano de graduação, com conclusão prevista para 2026 ou 2027.

Além de bolsa-auxílio, o programa oferece assistência médica, vale-refeição ou alimentação, auxílio-transporte e acesso a programas de bem-estar e qualidade de vida. Em Mato Grosso do Sul, são oferecidas 10 vagas. As inscrições podem ser feitas no site oficial da Eldorado Brasil.