Processo seletivo da UEMS está com inscrições abertas

ms.gov.br Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para a seleção de docentes para atuarem na área de Letras. As vagas são destinadas à contratação para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva, na Unidade Universitária de Jardim. Entre as áreas disponíveis estão língua portuguesa, linguística, língua latina, literatura e língua inglesa.

Profissionais das áreas de língua Portuguesa, linguística e língua latina, precisam cumprir os requisitos exigidos: Graduação em Letras e Doutorado em Letras, Linguística ou Estudos da Linguagem.

As vagas referentes ao ensino de Literatura exigem os seguintes requisitos: Graduação em Letras; e Doutorado em Letras ou Estudos Literários ou Teoria Literária ou Literatura Comparada.

Para atuar na área de Língua Inglesa é exigido graduação em Letras e Doutorado em uma das seguintes áreas: Letras, Linguística, Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada ou Ensino de Língua Inglesa. O processo seletivo consiste em prova didática e prova de títulos.

O Edital, prevê que professor contratado seguirá o seguintes regimes de trabalho: de 20 (vinte) horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 10 (dez) horas semanais em sala de aula; ou de 40 (quarenta) horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais em sala de aula.

Conforme o Edital, o professor será contratado pelo Regime Geral da Previdência Social, previsto na Lei nº 8.647/93, o contrato de professor substituto possui vigência de até 12 meses e irá vigorar a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, por até 12 meses.

Serviço:

As inscrições seguem até o dia 22 de março de 2021, próxima segunda-feira. O edital com todas as informações estará disponível no link: http://www.uems.br/.