Prêmio de Inovação na Gestão Pública está com inscrições abertas

Divulgação Inscrições começam nesta segunda

Prêmio será com foco em ações inovadoras que tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia, está com inscrições abertas nesta segunda-feira (20). O edital completo, a estrutura solicitada para os trabalhos e os roteiros de cada modalidade nas páginas 31 a 39 da edição nº 10.229 do Diário Oficial do Estado.

Prêmio continuará sendo composto por duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Ambas deverão apresentar contribuições para a modernização da gestão pública, por meio de identificações das necessidades e da promoção de ações que causem impactos positivos e significativos, seguindo os quatro eixos estratégicos do Governo (social; econômico e ambiental; infraestrutura e gestão).

Os servidores públicos estaduais poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade. As inscrições para as duas modalidades deverão ser realizadas no site da Escolagov. Para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

As inscrições seguem abertas a partir de hoje até o dia 02 de setembro, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul). Após esse período, começarão as etapas de julgamento dos trabalhos inscritos.