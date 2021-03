Prefeitura está contratando enfermeiros e fisioterapeutas

Divulgação/PMCG Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Saúde, abriu processo seletivo simplificado para contratação emergencial de enfermeiros e fisioterapeutas para atuarem no enfrentamento à Covid-19.

Estão sendo ofertadas 40 vagas para o cargo de enfermeiro, com carga horária de 40h semanais, e 30 vagas para o cargo de fisioterapeuta, com carga horária de 30h semanais. O período inicial de contratação para ambos os cargos é de seis meses e o salário de R$ 3,2 mil. O edital foi publicado na segunda-feira (15) em edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 16 e 17 de março exclusivamente pela internet pelo site: ww.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, observando horário descrito no edital. A seleção será por meio de análise curricular.