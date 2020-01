MS tem 2,8 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira

Claudia Yuri/ Funtrab Interessados devem comparecer a sede da Fundação das 7h às 17h30, portando documentos pessoais.

Mato Grosso do Sul está com 2,8 mil vagas de emprego ofertadas nesta segunda-feira (13) por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Municípios com maior número de vagas são: Iguatemi (1.722), Aquidauana (482), Campo Grande (181), Costa Rica (64), São Gabriel do Oeste (55), Caarapó (54) e Dourados (46). Funtrab orienta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Em Iguatemi a oportunidade é para trabalhadores da cultura da maçã. Em Campo Grande, há vagas para analista de suporte técnico, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, camareira, confeiteiro, eletricista, mecânico, motorista, vendedor, entre outros.

Serviço

Interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho.