Mato Grosso do Sul tem 661 vagas da Funtrab

Saul Schramm Sede da Funtrab

Mato Grosso do Sul inicia a semana com 611 vagas de emprego por meio da Fundação do Trabalho do Estado (Funtrab) nesta segunda-feira (13), entre as oportunidades há para arte-finalista, auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção, armador de ferros, motorista de carreta, atendente de farmácia, eletricista de manutenção industrial, carpinteiro, monitor de teleatendimento, técnico eletricista, frentista, técnico de enfermagem do trabalho, tosador de animais domésticos, passador de roupas, abatedor e pintor industrial.

Para a Capital são 238 vagas de emprego disponíveis. As vagas ofertadas nas Casas do Trabalhador no interior do Estado estão distribuídas da seguinte forma: Dourados (50), Rio Verde de Mato Grosso (50), Itaquiraí (40), Três Lagoas (38), São Gabriel do Oeste (31), Naviraí (26), Jardim (24), Bataguassu (20), Nova Andradina (19), Eldorado (19), Cassilândia (19), Ponta Porã (17), Caarapó (16), Sidrolândia (14), Corumbá (8), Coxim (6), Nova Alvorada do Sul (6), Ivinhema (5), Aquidauana (4), Sonora (3), Maracaju (3), Miranda (2), Guia Lopes da Laguna (2) e Batayporã (1).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer a Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego.

No interior do estado os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Evitar aglomerações é fundamental no enfrentamento do novo coronavírus, e a Funtrab recomenda o uso do aplicativo SINE FÁCIL que pode ser utilizado no celular ou computador para se candidatar a uma vaga. O primeiro cadastro deve ser feito presencialmente na instituição.