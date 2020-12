Inscrições para qualificação profissional seguem abertas

Divulgação IFMS

Inscrições para o processo seletivo para ingresso em cursos de qualificação profissional a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), seguem até o dia 27 de janeiro.

Os cursos serão oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), a partir do primeiro semestre de 2021, em 14 municípios.

Estão sendo ofertadas 1.080 vagas para os cursos de Espanhol Básico I e II, Inglês Básico I e II, Operador de Computador e Vendedor distribuídas nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção. conforme o instituto no ato da inscrição, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome e escolher uma das opções de cursos oferecidos.

Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 2 de fevereiro sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread). Resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, será publicado no dia 3 de fevereiro. No dia 22 do mesmo mês, serão divulgadas a classificação final do processo seletivo e a primeira chamada.

As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre os dias 3 e 5 de março. No dia 12, será publicada a lista de espera, com previsão de matrículas para o período de 15 a 17 de março. O início das aulas está previsto para o dia 22.