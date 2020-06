Funsat oferece 95 vagas de emprego para Campo Grande

Divulgação/ Portal MS Funsat destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 95 vagas de emprego para Campo Grande nesta terça-feira (23). Já para pessoas com deficiência (PCD) as 56 vagas. No quadro geral se destacam há vagas para trabalhador rural, vendedor, soldador, helpdesk, projetista, pedreiro, operador de máquinas, montador instalador de acessórios, mestre de obras, laboratorista, entre outras.

Os interessados devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e Comprovante de residência. A Funsat atende de segunda a sexta-feira feira, das 7h às 17h. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.