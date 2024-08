Governo convoca 540 aprovados para cursos de formação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Fernanda Oliveira

O Governo de Mato Grosso do Sul convocou mais 540 aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para iniciar o curso de formação. As listas dos convocados foram publicadas nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado. Esses novos profissionais vão integrar as forças de segurança pública do Estado, contribuindo para o fortalecimento das equipes.

Para a função de soldado da Polícia Militar, foram chamados 500 aprovados, que deverão se apresentar no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap), em Campo Grande. A matrícula ocorrerá no dia 27 de agosto, a partir das 7h30, com a recomendação de chegada com 30 minutos de antecedência. Inicialmente, o concurso de 2022 ofereceu 500 vagas, mas até agora 621 candidatos foram convocados.

No caso dos Oficiais da Polícia Militar, 25 aprovados foram convocados. A matrícula desses candidatos será realizada em 2 de setembro, às 14h, também no Cefap. O concurso original ofereceu 20 vagas, e até agora 28 candidatos foram chamados para o curso de formação.

Para os Oficiais do Corpo de Bombeiros, 15 aprovados foram convocados e devem se matricular no dia 2 de setembro, às 7h30, na Academia de Bombeiros Militar (ABM), localizada na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. O edital de 2022 disponibilizou inicialmente 10 vagas, mas 15 aprovados já foram chamados para o curso de formação.