Ceapoc realiza palestra sobre ansiedade

A Coordenadoria de Atendimento Psicossocial (Ceapoc), convida os servidores a participarem da palestra: "ANSIEDADE: Como lidar com ela?", que será ministrada pelo Psicólogo, Mestre em Educação, Gestalt-Terapeuta Ricardo Teiji Takaki, através de videoconferência. Conforme a assessoria a palestra será no dia 19 de junho às 19 horas, via Team link (https://www.teamlink.co/). Dentro do tema será explorado o conceito de ansiedade, quando se torna nociva para a saúde mental e como lidar com ela.