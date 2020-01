Para acreditar na vida

Se você acredita na capacidade de sonhar, não deixe de ver “A música da minha vida”. O filme aponta que, num mundo e numa sociedade que parecem muitas vezes, ou quase sempre, sem sentido, deixar-se levar por algo em que realmente de acredita é um bálsamo, um estímulo uma possibilidade vivencial.

Unesp Oscar D'Ambrosio

Se você já sentiu algum tipo de preconceito diretamente na sua pele ou indiretamente porque você é humano, e deveria sempre sentir que todo preconceito te atinge, veja o filme. A diretora Gurinder Chadha, a partir da história do jornalista de origem paquistanesa Sarfraz Manzoor, traça um retrato de um mundo em que ser diferente não significa ser inferior.



Se você acredita na potencialidade da arte de mudar o mundo, mergulhe nessa obra, porque, é por meio das palavras e das melodias do astro Bruce Springsteen, conhecido como The Boss, que um adolescente isolado, tímido e inseguro se torna um aluno premiado e um profissional respeitado.



Enfim, se você crê ainda no ser humano, por mais provas que ele tente dar que cada um de nós é falho, contemple a jornada de um jovem em busca de si mesmo que não consegue, por mais que tente, fugir de suas raízes, e que encontra nos amigos, namorada (breve participação marcante de Nell Williams) e nos valores da família, por mais estranhos que possam parecer, uma ponte com a felicidade, por mais muros que apareçam no caminho.

*Oscar D’Ambrosio

Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.