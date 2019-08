A Era Digital chegou e tudo é feito com o auxílio da tecnologia. Antes, um futuro muito distante, e hoje, uma realidade incontestável. O que era feito de forma manual, passou a contar com plataformas hospedadas na nuvem dotadas de segurança da informação.

Um dos principais objetivos da tecnologia é melhorar a gestão do tempo, focando esforços onde há mais necessidade. Além disso, tudo precisa ser resolvido em poucos cliques: nada pode exigir mais do que 3 cliques ou 3 segundos.



Além da agilidade, da resposta imediata, a tecnologia trouxe aspectos como simplicidade, algo que tem se tornado imprescindível no meio corporativo, inclusive nos Conselhos de Administração. As informações são ilimitadas e vêm de diferentes lugares, e para conseguir absorver tudo e tomar a melhor decisão, os meios precisam ser simples e ágeis. No entanto, apesar de todas as vantagens que a tecnologia e a praticidade oferecem, ainda encontramos colaboradores que se sentem inseguros com essa nova forma de realizar as tarefas.



Quando nos referimos aos conselhos de grandes empresas, ainda há muitas restrições em relação à tecnologia, principalmente pelo perfil mais tradicional dos conselheiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), a média de idade dos conselheiros brasileiros é de 57 anos. Para atender a este público, é preciso investir em segurança avançada, aplicações ágeis e extremamente simples, uma vez que muitos não confiam em portais, outros acham que os métodos antigos são mais eficientes, ou simplesmente não possuem familiaridade com a inovação.



Todos esses pontos já foram considerados por quem busca modernizar esta área ainda muito analógica. No mercado atual, temos soluções que foram pensadas justamente para proporcionar a melhor experiência de uso ao cliente, como plataformas que permitem o armazenamento de informações com a mais avançada tecnologia e segurança, além de promover a sensação de praticidade e organização no trabalho dos usuários.



Não permitir que sua empresa tenha acesso às novas tecnologias pode dificultar sua posição no mercado e comprometer os resultados. Busque se aprofundar em como a Era Digital faz sentido e adquira o melhor jeito de construir o sucesso do seu negócio. Lembre-se: praticidade, agilidade e eficiência são fatores que geram grandes resultados!

*Renata Baptista

Customer Success da Atlas Governance, plataforma de governança corporativa.