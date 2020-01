2020 será muito melhor

2020 tem tudo para ser um grande ano para todos os brasileiros. A economia tem reagido de maneira positiva, especialmente desde o final do segundo semestre de 2019. A tendência é de continuidade de recuperação este ano.

Divulgação Wilson Aquino

O povo brasileiro é dinâmico e trabalhador. Destacam-se empregados e empregadores que não se rendem à crise e buscam diligentemente o progresso e o desenvolvimento de seus negócios. Instrumentos necessários para a saída da crise que infelizmente ainda desemprega mais de 12 milhões de pessoas.



O poder público precisa fazer a sua parte com mais competência e seriedade. Os três poderes, em todas as instâncias do país (federal, estadual e municipal) precisam afinar seus instrumentos para trabalhar em uníssono nesta grande “orquestra” que deve ser regida de acordo com o interesse coletivo da Nação, e não mais por interesses próprios ou de determinados grupos privilegiados, como se tem verificado e testemunhado ao longo de décadas de atuação dos poderes, especialmente o Legislativo e o Executivo.



A corrupção, que provoca o desvio de bilhões de reais para o enriquecimento ilícito de pessoas no país, precisa acabar. Se não isso, pelo menos diminuir drasticamente para que recursos públicos sejam devidamente aplicados em obras e serviços que beneficiam a comunidade em todos os cantos do Brasil.



O cidadão precisa ser firme e forte todos os dias para que 2020 seja um ano de oportunidades e realizações. Além de cobrar desempenho e honestidade dos políticos, especialmente aqueles que ajudou a se eleger (ou reeleger), o cidadão precisa entender que seu papel em todo esse processo é de fundamental importância e não apenas do ponto de vista moral e profissional, mas também espiritualmente falando. Isso mesmo! As pessoas, as famílias, precisam orar a Deus por ajuda às autoridades para que possam exercer seus cargos públicos com honestidade e lisura para que a cidade, o estado e o país sejam abençoados.



Lamentavelmente ainda assistimos na imprensa e nas mídias sociais, ataques ferrenhos ao governo brasileiro. São desencadeadas verdadeiras artilharias organizadas, por veículos de imprensa inclusive, contra o governo. Um confronto político que não tem fim, como se não fosse o país em que esses mesmos críticos (incansáveis e constantes) vivem. Como se o presidente da República não fosse o presidente do país.



Embora a maioria desconheça, muitos que conhecem se esquecem dos mandamentos de Deus a respeito das autoridades constituídas. Em Romanos (13: 1-4), por exemplo, os ensinamentos são bem claros: “Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade senão de Deus; e as autoridades que são ordenadas por Deus.



2- Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.



3 – Porque os magistrados não são temor para as boas obras, senão para as más. Queres tu, pois , não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela.



4- Porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois ele não traz em vão a espada; porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal”.



E para concluir, cito ainda I Timóteo 2: 1-2 onde o Senhor deixa bem claro o procedimento dos cidadãos diante de um governo: “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, e orações de graças por todos os homens;



2 – Pelos reis, por todo os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade”



Então, que possamos fazer melhor como cidadãos e como filhos especiais de Deus, torcendo, orando e trabalhando para que as nossas autoridades cumpram fielmente seu papel de se desempenhar em benefício da Nação. Afinal, o Brasil é um país rico em quase tudo e possui todas as condições necessárias para crescer e se desenvolver, gerando emprego e riqueza para todos, e o Senhor e Seus mandamentos e ensinamentos não podem ficar fora desse processo.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor