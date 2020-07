Último dia para pedir o auxílio emergencial

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Economia ..

Termina nesta quinta-feira (02) os pedidos de novos cadastros para o auxílio emergencial de R$ 600, Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente é de R$ 1.200. O prazo encerra as 23h59 (horário de DF).

Prazo foi mantido mesmo após o governo anunciar a prorrogação do benefício para mais duas parcelas. O pagamento deverá ser feito da seguinte forma, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes:

R$ 500 no início do mês;

R$ 100 no fim do mês;

R$ 300 no início do mês;

R$ 300 no fim do mês.

Auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Além do encerramento do programa nesta quinta-feira (2) recebem as pessoas nascidos em julho, agosto e setembro. As transferências e os saques em dinheiro a partir dessas contas começam em 18 de julho e vão até 19 de setembro.