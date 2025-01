Quais são os sintomas físicos da ansiedade?

Brasil 61



A ansiedade é comum em situações de estresse, mas, quando persistente e prejudica a qualidade de vida, pode indicar um transtorno mais grave. Os sintomas físicos incluem falta de ar, dor no peito, tremores, tontura, formigamento, dores no corpo e alterações no sono ou apetite, muitas vezes confundidos com problemas orgânicos.

O diagnóstico é clínico e exige avaliação cuidadosa para descartar outras causas. O tratamento pode incluir medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida.

