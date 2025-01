Primeiro pregão de 2025 fecha em queda

Brasil 61

A bolsa de valores brasileira fechou a quinta-feira (2), primeiro pregão do ano, em queda de 0,13% aos 120 mil pontos. O fechamento da bolsa foi impactado pelo desempenho ruim das ações, sobre as ligadas aos setores de mineração e siderurgia, como a Vale, principal ação do Ibovespa que caiu 0,55%.

Na siderurgia destaque negativo foi a para a CSN, que teve baixa de 4,97%.

A maior baixa do dia ficou por conta das ações da Eneva, que recuaram 9,31% Em alta as ações da CVC, que subiram 8,70%, liderando o índice nesta quinta.

Os dados da bolsa de valores brasileira podem ser consultados no site da B3.