Paulo Guedes diz que governo fará 4 grandes privatizações em 90 dias

Tamanho do texto

Agência Brasil Ministro Paulo Guedes

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou que o governo está preparando 4 grandes privatizações para os próximos 3 meses. Porém, ele não disse quais as empresas devem ser vendidas.

Em entrevista à CNN Brasil, o ministro falou sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com políticos do chamado Centrão.

“Houve justamente esse questionamento: ‘Bom, agora que o presidente buscou o centro democrático, ou o Centrão, isso agora vai exigir o aparelhamento das estatais?’. Não. Nós vamos fazer 4 grandes privatizações nos próximos 30, 60, 90 dias“, disse Guedes.

Ao ser perguntado se os Correios seriam privatizados, Guedes disse que “está na lista seguramente, só não vou falar quando. Eu gostaria de privatizar todas as estatais”. Para ele, “há muito valor escondido debaixo das estatais”. “As subsidiárias da Caixa são 1 bom exemplo. Ali, há R$ 30 bilhões, R$ 40 bilhões ou R$ 50 bilhões em 1 IPO grande.“

O ministro explicou que trabalha com a previsão de que a pandemia perderá força em 2 ou 3 meses, segundo projeções do Ministério da Saúde. Para ele, o Brasil já está “saindo do buraco“.