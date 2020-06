MS tem 2.110 pessoas recuperadas de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (17) que 2.110 pessoas que contraíram o novo coronavírus (Covid-19) estão sem sintomas e já estão recuperados.

Já me âmbito nacional mais de 441.729 pessoas curadas do coronavírus em todo o país, número que representa 47,8% do total de casos confirmados atualmente (923.189), conforme o boletim divulgado do Ministério da Saúde as 18h30 da terça-feira (16).

Segundo o ministério o número de pessoas curadas tem crescido dia após dia devido aos esforços que o Governo do Brasil tem feito para auxiliar estados e municípios a prepararem suas estruturas de saúde e melhorarem os atendimentos à população. Conforme assessoria desde o início do ano, o Ministério da Saúde enviou R$ 48,8 bilhões a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, sendo R$ 9,5 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. Também já foram comprados e distribuídos 11,3 milhões unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 115,2 milhões de EPIS, 10,6 milhões de testes de diagnóstico para COVID-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de coronavírus.