Ministro da Saúde anuncia compra de 100 milhões de doses de vacina do Instituto Butantan

José Dias/PR As doses serão divididas em dois lotes, sendo um de 46 milhões de doses diz Ministro da Saúde

Nesta quinta-feira 07), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a compra de 100 milhões de doses de vacina do Instituto Butantan. O fornecimento deve ocorrer até abril, de 46 milhões de doses contra a Covid-19 e as outras 54 milhões de doses devem ser entregues até o fim de 2021.

De acordo com Pazuello, “Toda a produção do Butantan será incorporada ao Plano Nacional de Imunização, para distribuição em todo o país. O valor da dose é de pouco mais de US$ 10”, afirma.