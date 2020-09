Mais uma parcela do auxílio é pago a beneficiário do Bolsa Família

Anderson Ramos/Capital News Valor é a primeira dos R$ 300

A Caixa Econômica Federal paga a primeira das 4 parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família, nesta sexta-feira (25). O valor é destinado hoje a quem tem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7. Calendário do governo para os beneficiários do Bolsa Família segue sempre o número da inscrição social:

Confira o calendário:

1ª parcela de R$ 300

NIS Recebe em

1 17 de setembro

2 18 de setembro

3 21 de setembro

4 22 de setembro

5 23 de setembro

6 24 de setembro

7 25 de setembro

8 28 de setembro

9 29 de setembro

0 30 de setembro