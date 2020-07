Leilão para compra de energia A-2 é cancelado

Tamanho do texto

Fábio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil

Ministério de Minas e Energia (MME) cancelou a realização do leilão de Energia Existente A-2, de 2020, previsto para 4 de dezembro. Decisão foi publicada nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU).

A publicação modifica uma portaria anterior do MME, de março de 2019, estabelecendo as datas dos leilões de energia A-1 e A-2 para 2019, 2020 e 2021. Segundo a Agência Brasil, os certames têm por meta a compra de energia elétrica, proveniente de empreendimentos de geração existentes, para distribuição no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Apesar de suspender o leilão de energia A-2, o ministério manteve para 4 de dezembro o leilão A-1. A previsão é que o suprimento de energia tenha início em 1º de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2022.