Inscrição para o Prouni termina nesta sexta-feira

Reprodução/Internet Programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares.

Nesta sexta-feira (15), encerra o período de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021 às 23h59.

O Programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Este ano, a seleção do Prouni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019, por conta do adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, onde a nota será divulgada no fim de março.

Os interessados em se inscrever, devem acessar o site oficial do programa: http://prouniportal.mec.gov.br/. É possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno.

Ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. Por isso, se o candidato já fez a inscrição, é recomendado que ele entre de novo no sistema e veja as chances de aprovação. Caso a nota de corte tenha mudado muito, é possível alterar as opções e concorrer a outras vagas.

Os inscritos devem se atentar a data para divulgação dos resultados que serão divulgados em 19 de janeiro (primeira chamada) e 1º de fevereiro (segunda chamada).

Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias:

ter cursado o ensino médio completo na rede pública;

ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;

ter alguma deficiência;

ser professor da rede pública de ensino, na educação básica.

Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.