Ibovespa fecha última sessão em torno de 120 mil pontos

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) fechou a última sessão em torno de 120 mil pontos.

A cotação ocorreu em meio às movimentações e expectativas relacionadas à política fiscal interna, assim como ao cenário de expectativa de um possível novo governo Trump, no ambiente externo.

Entre as ações com as maiores altas no dia estavam as da Metalfrio, com elevação de 31%. Já entre as maiores baixas, destacavam-se as da Infracom, com recuo de 14,29%.

O volume total negociado na B3 foi de R$ 17,2 bilhões, distribuídos entre 3,7 milhões de negócios.

As informações podem ser consultadas no site da B3.