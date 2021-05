Falta de chuva deve fazer com que contas de luz fiquem mais caras

Divulgação/Ambiente e Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa um acréscimo de R$ 0,06243 para cada quilowatt-hora kWh consumido, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras.

Segundo nota da Aneel, o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN) e registrou "condições hidrológicas desfavoráveis". Nesta sexta-feira, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta conjunto de emergência hídrica para a área da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná.

O mês de junho vai começar com os principais reservatórios do SIN em níveis mais baixos do que o ideal para esta época do ano, o que tende a significar redução da geração de energia por hidrelétricas e o aumento da geração por termelétricas, o que encarece o custo da produção.