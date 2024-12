DNIT sabia que ponte entre Tocantins e Maranhão precisava de reparos

Brasil 61

Marquezan Araújo



Bombeiros Militar/Governo do Tocantins Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local

Bombeiros Militar/Governo do Tocantins

Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local

O trabalho de inspeção realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) revelou que a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o Rio Tocantins, já era considerada uma estrutura em estado "ruim" de conservação. A informação havia sido obtida sete meses antes do desastre.

Relatórios da autarquia, atualizados até julho de 2019, mostravam que a ponte se encontrava na categoria "amarela", indicando "nota 2" para a estrutura, sendo 1 o estado mais crítico e 5 o melhor estado.

Além disso, de acordo com o DNIT, entre novembro de 2021 e o mesmo mês do ano passado, o departamento manteve um contrato de manutenção no valor de R$ 3,5 milhões. Os recursos teriam sido utilizados em reparos de vigas, pilares e na laje da ponte, por exemplo.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira (23) que o governo vai destinar mais de R$ 100 milhões para a reconstrução da ponte. Depois de visitar a área, Renan decretou estado de emergência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes de resgate retiraram duas pessoas das águas. Uma delas é um homem de 36 anos e a outra é uma mulher de 25 anos, sem vida. Pelo menos 15 pessoas ainda estão desaparecidas.

Além disso, até o momento, pelo menos 10 veículos caíram no rio, entre eles quatro caminhões, três automóveis e três motocicletas. Pelo menos dois desses caminhões estavam carregados com produtos perigosos, como ácido sulfúrico, por exemplo.

A PRF também informou que enviou equipes ao local com o intuito de acompanhar a situação e prestar os atendimentos necessários. Integrantes da Marinha do Brasil, bombeiros militares e outros órgãos de apoio atuam em conjunto para definir estratégias de buscas. Mergulhadores especializados já estão no local.

Rotas alternativas

Diante do caso, a PRF e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgaram rotas alternativas para quem deseja atravessar o rio. Confira:

Para os condutores que seguem no sentido Belém/Brasília via Imperatriz (MA), uma opção é ir pela BR-010, entrar à direita no km 249,6, na rotatória; atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory; continuar pela TO-126 até Sítio Novo do Tocantins (TO); seguir para Axixá do Tocantins (TO) pela TO-201; continuar pela TO-134 para São Bento do Tocantins (TO), Luzinópolis (TO) e, então, Darcinópolis (TO); acessar a BR-226 e seguir em direção a Brasília (DF).

Já para os usuários que vão no sentido Brasília/Belém via Darcinópolis (TO), a alternativa é seguir pela TO-134 em direção a Luzinópolis e São Bento do Tocantins; seguir em direção a Axixá do Tocantins, continuando pela TO-134; seguir pela TO-201 até Sítio Novo do Tocantins; continuar para Imperatriz (MA) pela TO-126; atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory; acessar a BR-010 e seguir em direção a Belém (PA).

Para aqueles que seguem de Balsas (MA) a Brasília (DF), a opção é seguir para Carolina (MA); realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Filadélfia (TO); seguir pela TO-222 até Araguaína (TO); acessar a BR-153 e seguir em direção a Brasília (DF).

E a alternativa para quem segue de Brasília (DF) a Balsas (MA) é seguir pela TO-222 até Filadélfia (TO); realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Carolina (MA) e seguir pela BR-230 para Balsas (MA).