Covid: Relatório mostra inexistência de planejamento do governo

MARCELO CAMARGO/ABR/JC Ministro da Saúde,Eduardo Pazuello e Presidente Bolsonaro

Com a conclusão é do quarto relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), que foi apresentado em 8 de dezembro e, segundo o órgão, não é diferente do que já foi apresentado nos três últimos documentos. A Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) afirma que a resposta da pasta “evidencia a ausência de uma estratégia federal minimamente detalhada para combater os efeitos da pandemia”, em um novo relatório.

O tribunal acompanha as ações do governo perante ao surgimento do novo coronavírus desde o início da pandemia e emitiu relatórios em maio, julho e outubro. De acordo com o Correio Brasiliense, o órgão, as conclusões do quarto relatório de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde não são diferentes das já apresentadas nos três últimos documentos. "A ausência dos documentos demonstra a inexistência de um planejamento do Ministério da Saúde minimamente detalhado para o combate à pandemia”, afirmou o TCU na conclusão do documento. A conclusão é do quarto relatório do TCU, que foi apresentado em 8 de dezembro. “Este quarto ciclo de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde não apresenta constatações diferentes dos relatórios anteriores no tocante à deficiência do planejamento das ações da pasta referentes ao tema”, indicou o TCU no primeiro ponto da conclusão.

Para a Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), tendo em vista a atual situação da pandemia do Brasil, o momento para elaboração de um planejamento já passou, mas não se pode descartar um documento já que o país observa um recrudescimento de casos e mortes pela covid-19. Ainda como parte final do documento, o TCU ressalta que os representantes do Ministério da Saúde não entendem como função da pasta a articulação com governos estaduais e municipais para a elaboração de um plano nacional de combate à pandemia.