Cidades bilionárias: 54 novas administrações empossadas

Brasil 61

Marquezan Araújo



Marcelo Seabra/Agência Pará Vista aérea do município de Marabá (PA)

Marcelo Seabra/Agência Pará

Vista aérea do município de Marabá (PA)

Os prefeitos e os respectivos vices eleitos em outubro de 2024 tomaram posse nesta quarta-feira (1º). A data é definida pela Constituição Federal. Para ser empossado, é necessário que o candidato eleito tenha sido diplomado pela Justiça Eleitoral.

Entre as 92 cidades bilionárias do país, o número de novas administrações que assumem pelos próximos quatro anos chega a 54, sendo a maior quantidade no estado de São Paulo, que conta com 12 novos gestores.

Essa quantidade representa uma diferença significativa em relação à unidade da federação com o segundo maior número de novos prefeitos, que é o Rio Grande do Sul, com 2.

O número é o mesmo do estado do Rio de Janeiro. Os demais estados que contam com cidades bilionárias tiveram apenas um novo gestor eleito no último pleito.

Entre as cidades bilionárias com novos prefeitos que assumirão pelos próximos quatro anos estão Marabá (PA), Ipojuca (PE), Anápolis (GO), Cascavel (PR) e Uberlândia (MG).

Reeleitos

Em relação aos reeleitos, ou seja, aqueles que reassumem a gestão de forma consecutiva, São Paulo também aparece na frente, com três prefeitos entre as cidades bilionárias. As demais unidades da federação que se enquadram no recorte reelegeram um prefeito cada.

Vale destacar que, em todos os casos, a reportagem do Brasil 61 não está levando em conta os municípios em que o resultado das eleições de outubro de 2024 está sub judice ou com alguma outra pendência eleitoral.

Melhor desempenho entre os partidos nas cidades bilionárias

Considerando os partidos com mais novos prefeitos empossados em 2025 nas cidades bilionárias, o destaque vai para o PL, que registra 16 novos gestores.

Em seguida, aparece o MDB, com 6 novos prefeitos. Na sequência, surgem PSD e PODEMOS, com 6 cada. Já o União Brasil conta com 5, enquanto o PP, com 4.

Confira a lista completa das 92 cidades bilionárias

NORTE

• Boa Vista (RR) - R$ 1.679.979.055,22

• Manaus (AM) - R$ 6.681.309.235,96

• Palmas (TO) - R$ 1.499.856.437,41

• Rio Branco (AC) - R$ 1.235.913.774,05

• Porto Velho (RO) - R$ 1.913.445.032,72

• Belém (PA) - R$ 3.689.503.264,05

• Parauapebas (PA) - R$ 2.936.642.155,35

• Canaã dos Carajás (PA) - R$ 1.689.130.935,92

• Marabá (PA) - R$ 1.273.445.865,32

NORDESTE

• Fortaleza (CE) - R$ 8.524.592.103,39

• São Luís (MA) - R$ 3.917.438.788,96

• Natal (RN) - R$ 2.886.772.520,15

• Ipojuca (PE) - R$ 1.093.574.416,96

• Jaboatão dos Guararapes (PE) - R$ 1.608.244.468,78

• Recife (PE) - R$ 5.913.598.558,04

• Maceió (AL) - R$ 2.864.244.804,72

• Aracaju (SE) - R$ 2.173.452.944,45

• Salvador (BA) - R$ 7.669.583.334,94

• Feira de Santana (BA) - R$ 1.445.676.336,68

• Camaçari (BA) - R$ 1.625.789.206,19

João Pessoa (PB) - R$ 2.782.264.020,39

• Campina Grande (PB) - R$ 1.230.965.324,85

CENTRO-OESTE

• Dourados (MS) - R$ 1.104.267.045,30

• Campo Grande (MS) - R$ 4.377.631.757,86

• Cuiabá (MT) R$ 3.059.625.469,51

• Aparecida de Goiânia (GO) - R$ 1.629.367.423,49

• Goiânia (GO) - R$ 6.262.460.517,01

• Anápolis (GO) - R$ 1.348.812.732,68

• Rio Verde (GO) - R$ 1.346.382.526,70

SUL

• Cascavel (PR) - R$ 1.289.592.452,42

• Ponta Grossa (PR) - R$ 1.068.533.088,82

• Londrina (PR) - R$ 2.361.960.262,23

• Maringá (PR) - R$ 1.946.849.319,41

• Araucária (PR) - R$ 1.332.316.828,64

• São José dos Pinhais (PR) - R$ 1.451.417.363,58

• Curitiba (PR) - R$ 9.496.885.740,70

• Pelotas (RS) - R$ 1.309.039.795,52

• Novo Hamburgo (RS) - R$ 1.102.782.260,90

• Gravataí (RS) - R$ 1.019.344.044,58

• Porto Alegre (RS) - R$ 7.833.246.487,83

• Canoas (RS) - R$ 2.123.049.830,66

• Caxias do Sul (RS) - R$ 2.301.030.677,35

• Chapecó (SC) - R$ 1.181.515.597,25

• Joinville (SC) - R$ 2.587.882.964,54

• Blumenau (SC) - R$ 1.852.114.203,10

• Balneário Camboriú (SC) - R$ 1.099.750.174,49

SUDESTE

• Ipatinga (MG) - R$ 1.105.487.889,13

• Governador Valadares (MG) - R$ 1.127.370.296,41

• Betim (MG) - R$ 2.463.313.334,47

• Contagem (MG) - R$ 2.473.968.525,32

• Belo Horizonte (MG) - R$ 13.618.525.312,76

• Juiz de Fora (MG) - R$ 2.075.051.094,93

• Uberaba (MG) - R$ 1.722.100.407,01

• Uberlândia (MG) - R$ 3.003.748.576,80

• Volta Redonda (RJ) - R$ 1.362.978.470,82

• Angra dos Reis (RJ) - R$ 1.607.053.960,06

• Belford Roxo (RJ) - R$ 1.146.692.393,70

• Rio de Janeiro (RJ) - R$ 32.630.941.470,84

• Niterói (RJ) - R$ 4.690.122.183,90

• São Gonçalo (RJ) - R$ 2.450.282.467,00

• Campos dos Goytacazes (RJ) - R$ 2.441.078.607,39

• Vila Velha (ES) - R$ 1.398.336.743,90

• Vitória (ES) - R$ 2.387.069.247,34

• Guarujá (SP) - R$ 1.806.503.357,78

• Ribeirão Preto (SP) - R$ 3.234.578.648,37

• São José do Rio Preto (SP) - R$ 2.121.174.391,86

• São Carlos (SP) - R$ 1.081.121.951,00

• Bauru (SP) - R$ 1.386.295.645,26

• Piracicaba (SP) - R$ 2.097.865.116,87

• Limeira (SP) - R$ 1.252.482.443,02

• Americana (SP) - R$ 1.009.574.431,85

• Paulínia (SP) - R$ 1.997.065.709,50

• Hortolândia (SP) - R$ 1.115.410.961,21

• Campinas (SP) - R$ 6.537.664.615,90

• Indaiatuba (SP) - R$ 1.502.336.041,14

• Sorocaba (SP) - R$ 3.346.077.974,35

• Barueri R$ (SP) - 4.121.647.003,03

• Osasco (SP) - R$ 3.439.550.444,42

• São Paulo (SP) - R$ 72.883.792.706,42

• São Caetano do Sul (SP) - R$ 1.817.133.104,30

• Santo André (SP) - R$ 2.922.239.800,19

• Diadema (SP) - R$ 1.477.115.892,90

• São Bernardo do Campo (SP) - R$ 4.712.994.363,12

• Guarulhos (SP) - R$ 4.975.891.344,26(SP)

• Suzano (SP) - R$ 1.038.564.863,11

• Mogi das Cruzes (SP) - R$ 1.838.843.367,98

• Jacareí (SP) - R$ 1.086.902.620,04

• São José dos Campos (SP) - R$ 3.450.459.904,53

• Taubaté (SP) - R$ 1.400.186.927,73

• Praia Brande (SP) - R$ 1.824.046.575,45

• São Vicente (SP) - R$ 1.225.960.863,65

Situação financeira dos municípios

Dados mais recentes divulgados pelo Banco Central revelam que o setor público consolidado – composto pela União, estados, municípios e empresas estatais – registrou, em novembro, um déficit primário de R$ 6,6 bilhões. Os governos municipais, separadamente, apresentaram um resultado negativo de R$ 1,6 milhão. Em outubro de 2024, o déficit das prefeituras chegou a R$ 3,6 bilhões.

Em 2023, os municípios brasileiros também se encontravam em situação delicada em relação ao cenário fiscal. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 51% das cidades estavam com o caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre daquele ano.

Naquela época, o cenário era pior nos municípios de pequeno porte, dos quais 53% registravam déficit primário, ou seja, despesas maiores do que as receitas. Nos de médio e grande porte, esse percentual era de 38%.