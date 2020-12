Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em setembro

Anderson Ramos/Capital News Caixa credita R$ 1,2 bi da primeira parcela do auxílio emergencial

Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (21) o auxílio emergencial para 4,2 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Cerca de R$ 1,5 bilhão serão depositados nas contas poupança social digital dos beneficiários que integram esse grupo.

Segundo a Caixa, os pagamentos são referentes ao Ciclo 6 do benefício. Destes, 64 mil receberão R$ 96,8 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial; e 4,1 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,4 bilhão.

O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600. Segundo a Agência Brasil, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento. Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta segunda serão liberados a partir do dia 20 de janeiro de 2021.