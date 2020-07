Brasil tem mais de 1 milhão e meio de casos da Covid-19

Bruno Concha/Secom Casos são divulgados todo dia

Segundo o boletim deste sábado (04) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.577.004 casos de Covid-19. Destes, 64.265 casos resultaram em óbito, 1.091 registrados nas últimas 24 horas. O número de pessoas recuperadas é de 876.359. Entre os estados com menos registros, o Mato Grosso do Sul é a área de menor incidência, com 9.910 casos e 114 mortes. Tocantins, com 12.282 casos e 215 mortes, vem em seguida.

Entre os estados, São Paulo continua com o maior número de casos até agora, 312.530; seguido pelo Ceará (120.952) e Rio de Janeiro (120.440). Em número de mortes, no entanto, o Rio de Janeiro, com 10.624, ultrapassa o Ceará, que teve 6.411 óbitos até o momento. Também nesse quesito, São Paulo registra o maior número, com 15.996 mortes.