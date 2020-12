Brasil tem 87% pessoas infectadas por covid-19 recuperadas

Brasil tem 87% (6.515.370) pessoas das pessoas que foram infectadas por covid-19, recuperadas. O balanço divulgado neste domingo (27) pelo Ministério da Saúde aponta 18.479 novos diagnósticos positivos para covid-19 nas 24 horas.

Divulgação/Ministério da Saúde Boletim é divulgado diarimente

São 7.484.285 infectados pelo vírus desde o início da pandemia, 191.139 óbitos e 777.776 em acompanhamento.

São Paulo se mantém com o maior número de casos e chegou a 1.426.176 pessoas infectadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (523.548) e Bahia (483.737). Já o Acre segue com o menor número de casos (40.900), seguido de Amapá (66.724) e Roraima (68.264).