Brasil soma 6,72 milhões de casos de covid-19

Brasil soma 6.674.999 casos acumulados, na última quarta-feira (09). Segundo o Ministério da Saúde, as mortes por conta da pandemia atingiram 178.995. Entre ontem e hoje, foram registradas 836 novas mortes. Ainda há 2.262 falecimentos em investigação.

Divulgação/Ministério da Saúde Dados são divulgados diariamente

Ainda conforme a atualização do órgão, há 647.946 pacientes em acompanhamento. Outras 5.901.511 pessoas já se recuperaram da doença. Os estados com mais mortes são São Paulo (43.461), Rio de Janeiro (23.430), Minas Gerais (10.429), Ceará (9.762) e Pernambuco (9.200). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (742), Roraima (745), Amapá (839), Tocantins (1.190) e Rondônia (1.617).

Em Mato Grosso do Sul 108.549 casos , 92.863 estão recuperados e 1.870 óbitos por coronavírus. Também registra um total de 403.489 casos notificados, sendo 287.078 foram descartados, 2.915 testes em análise no Lacen e 4.947 casos sem encerramento pelos municípios.