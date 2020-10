Brasil registra 1.031 mortes por coronavírus

Tamanho do texto

Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.031 mortes por covid-19 e o total chega a 143.952. Ao todo, o país tem 4.810.935 casos, segundo o boletim do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (30). Atualmente, 10,1% dos pacientes estão em acompanhamento (486.607) e 86,9% dos brasileiros que contraíram covid-19 estão recuperados (4.180.376).

Divulgação/Ministério da Saúde Dados é divulgado todo os dias

Em Mato Grosso do Sul registra 69.706 infectados, 63.288 recuperados, 1.303 mortes, 273.060 notificados, 198.945 descartados, 1.103 testes em análise no Lacen e 3.306 casos sem encerramento pelos municípios. Nas últimas 24 horas foram registradas 11 mortes, sendo cinco em Campo Grande, Anastácio, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Terenos e Três Lagoas, cada uma registrou um óbito. As cidades que registraram mais casos nesse período foram a Capital 258, Paranaíba (98 casos), Dourados (84), Corumbá (35), dentre outros.