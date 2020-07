Brasil abre 25 vagas para Diplomata

Divulgação

São Paulo, julho de 2020 - Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) abre 25 vagas para a classe inicial da carreira, com remuneração de R$ 19.199,06.



De acordo com os realizadores do concurso, Instituto Rio Branco (IRBr) e o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), o ingresso é para o cargo de Terceiro Secretário da Carreira de Diplomata. Os aprovados no certame irão participar do curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco, da qual a aprovação é condição essencial à confirmação do candidato no cargo.



Das 25 vagas, 18 são para ampla concorrência, cinco para negros e duas para pessoas com deficiência física (PCD). O concurso é dividido em três partes, sendo a primeira uma prova objetiva e a segunda e terceira provas escritas. Além disso, para participar do concurso o candidato deve ter alguns requisitos, veja abaixo:



Concurso - CACD Ser brasileiro nato; Gozar dos direitos políticos; Em dia com as obrigações do Serviço Militar; Estar em dia com as obrigações eleitorais; Diploma de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); Idade mínima de 18 anos; Ter aptidão física e psicológica para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais.



*Vale lembrar, o último concurso foi realizado ano passado e contou com 20 vagas. A prova objetiva e escrita tiveram as seguintes matérias em comum: Português, Inglês, História do Brasil, Política Internacional, Economia e Direito e Direito Internacional Público.



Sobre o Gran Cursos Online

O Gran Cursos Online oferece comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros que não podem frequentar aulas presenciais e/ou não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem. A equipe pedagógica possui décadas de experiência em concursos e é formada por professores renomados, que trabalham nos principais órgãos públicos, autarquias, empresas estatais e instituições públicas do Brasil. A proposta da empresa é oferecer educação transformadora e de qualidade ao maior número de alunos do Brasil, formando profissionais qualificados para servir à sociedade.



