Bolsonaro realiza reunião para prevenção e combate ao vírus da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro, se reuniu com chefes dos outros Poderes da República e governadores fizeram pronunciamento, no Palácio da Alvorada, após reunião para definir estratégia conjunta de combate à covid-19.

Com o intuito de fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas”.

De acordo com a Agência Brasil, participaram da reunião os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, bem como o procurador-geral da República, Augusto Aras. Também estiveram presentes o vice-presidente Hamilton Mourão, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, outros integrantes da equipe ministerial e governadores das cinco regiões do país.