Bolsonaro pediu demissão do presidente do Banco do Brasil ao ministro Paulo Guedes

Edilson Rodrigues/Agência Senado Ainda não há comunicado oficial da demissão

Nesta quinta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão.

Não há comunicado oficial da demissão porque o ministro busca reverter o pedido.

Segundo informações, o pedido de demissão foi motivado pelo anúncio de fechamento de cerca de 200 agências e do plano de reestruturação que prevê um programa de demissão voluntária com o objetivo cortar 5 mil vagas. Bolsonaro não concordou com as medidas, de acordo com fontes do Planalto ao G1.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, o Banco do Brasil informou ao mercado por meio da divulgação de "fato relevante" à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não ter recebido nenhuma comunicação formal por parte do "acionista controlador" (o governo federal) sobre decisão a respeito da demissão da instituição.