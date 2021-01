Após dizer que o Brasil está quebrado, Bolsonaro convoca ministros para reunião

Agência Brasil/Reprodução Arquivo Ministro da Economia interrompeu as férias para atender ao chamado do Presidente

Nesta quarta-feira (06), o ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para atender um chamado do presidente Jair Bolsonaro para uma reunião com mais 16 ministros no Planalto. A reunião foi convocada depois que o presidente declarou, nesta terça-feira (5), que “o Brasil está quebrado” e que ele, Bolsonaro, “não pode fazer nada”.

A reunião dos ministros com o presidente Jair Bolsonaro acontece no palácio e começou por volta de 8h (horário de Brasília). A Presidência da República não havia informado o tema da reunião. A lista de ministros presentes foi divulgada quase uma hora depois do início da reunião (horário de Brasília). Além dos ministros, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães está nesta reunião.

Veja os ministros presentes na reunião com Bolsonaro:

Braga Netto (Casa Civil)

Fernando Azevedo (Defesa)

Ernesto Araújo (Relações Exteriores)

Paulo Guedes (Economia)

Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura)

Tereza Cristina (Agricultura)

Milton Ribeiro (Educação)

Onyx Lorenzoni (Cidadania)

Eduardo Pazuello (Saúde)

Bento Albuquerque (Minas e Energia)

Fábio Faria (Comunicações)

Gilson Machado (Turismo)

Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União)

Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)

Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, (interino da Secretaria-Geral da Presidência)

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

José Levi (Advocacia-Geral da União)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, passa as férias em Brasília por causa da orientação de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. O período de descanso do ministro vai até a próxima sexta-feira (8).

Para autoridades da pasta, Bolsonaro quis dizer que não há recursos para tudo que o governo gostaria de fazer em termos de gastos públicos.

De acordo com Economistas de fora do governo ouvidos pelo G1, o conceito de "país quebrado" não se aplica ao Brasil. Conforme especialistas, o país estaria quebrado se não conseguisse pagar seus compromissos em dia nem captar dinheiro, o que não é o caso. Os economistas salientaram que cabe a Bolsonaro promover as reformas e medidas necessárias para evitar um cenário de quebradeira na economia.