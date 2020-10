Após contrair covid, Donald Trump se pronuncia

Tamanho do texto

Reuters O diagnóstico ocorre a poucas semanas das eleições presidenciais no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi hospitalizado, após testar positivo para covid-19, a Casa Branca informou ontem que Trump e sua esposa, Melania, fizeram testes e tiveram diagnóstico positivo para covid-19. O vice-presidente, Mike Pence, também também fez o exame mas não foi infectado.

O diagnóstico ocorre a poucas semanas das eleições presidenciais no país. Trump tenta se manter no cargo mais importante do país disputando contra o democrata Joe Biden.

Trump teve febre e fadiga, de acordo com uma pessoa próxima a ele. O médico do republicano informou que ele foi medicado com uma dose de Regeneron, um coquetel de anticorpos para o novo coronavírus que ainda está em teste nos EUA.

Neste sábado (2) o Presidente se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais, "Indo bem, eu acho! Agradeço a todos vocês! Amor!!!", escreveu ele no Twitter.

De acordo com a CNN, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que Trump também está sendo medicado com o antiviral remdesivir, produzido pela Gilead Sciences.

"Estou feliz em informar que o presidente está muito bem. Não tem necessidade de oxigênio suplementar, mas em consulta com especialistas, optamos por iniciar um tratamento com remdesivir. Ele completou a primeira etapa e está descansando confortavelmente", diz a nota oficial publicada por McEnamy no Twitter.