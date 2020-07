Acumulada Mega-Sena sorteia R$ 27 milhões

Anderson Ramos/Capital News ..

Neste sábado (04) a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas. Sorteio ocorre as 19h (horário de MS) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Confira as outras Loterias da Caixa

MEGA-SENA

02 04 25 36 50 53

ACUMULOU!

Concurso 2275 - Quarta-feira, 1 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0205060709

1112141517

1921222324

8 GANHADORES

Concurso 1988 - Sexta-feira, 3 de Julho de 2020

QUINA

07 08 42 46 56

ACUMULOU!

Concurso 5304 - Sexta-feira, 3 de Julho de 2020

LOTOMANIA

0204111214

1526283138

3943536769

7075828794

ACUMULOU!

Concurso 2088 - Sexta-feira, 3 de Julho de 2020

TIMEMANIA

19 22 25 49 65 79 80

ACUMULOU!

Concurso 1505 - Quinta-feira, 2 de Julho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

04 09 21 22 40 43

2º sorteio

17 19 34 41 42 47

ACUMULOU!

Concurso 2099 - Quinta-feira, 2 de Julho de 2020

DIA DE SORTE

03 06 14 18 24 27 30

1 GANHADOR

Mês de Sorte: Maio

Concurso 324 - Quinta-feira, 2 de Julho de 2020