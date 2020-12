Brasil continua na espera pela vacina contra o covid-19

Agência Brasil Vacina

Brasil continua a espera da vacinação contra o covid-19, enquanto outros países já iniciam a imunização neste domingo (27). Como exemplo temos a União Europeia. O bloco europeu encomendou 200 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela norte-americana Pfizer e pela farmacêutica alemã BioNTech.

Composta por 27 países, a vacinação inicia em meio a uma nova onda de contaminação pelo continente. De acordo com a Agência Brasil, outros países do continente europeu já fazem campanhas de imunização. O Reino Unido foi a primeira nação a aplicar uma vacina em sua população em 8 de dezembro. A Suíça vacinou uma senhora de 90 anos contra a doença causada pelo novo coronavírus no dia 23 de dezembro e a Sérvia teve sua primeira aplicação na véspera do Natal.

Na última semana, um total de 16 países começaram as aplicações, inclusive três da América Latina: México, Chile e Costa Rica. A Argentina é o próximo país a iniciar a vacinação na América do Sul. O país recebeu o primeiro lote da vacina Sputnik V, fabricada pela Rússia, e pretende começar as aplicações na segunda-feira (28).